 

Глава парфюмерной сети "Идеал» подал в отставку Защищая моральные ценности

 

Генеральный директор сети парфюмерно-косметических магазинов Ideal Ильгар Исмайлов подал в отставку, сообщает Qafqazinfo.

По словам самого Исмайлова, он вынужден был пойти на этот шаг, чтобы защитить моральные ценности.

"Обожаемая семья Ideal, дорогие, бесценные друзья! Я поздравляю вас с Новым годом. Как вы знаете, я работал вместе с вами в течение 18 лет и благодарен Богу за это», - написал Исмайлов, сообщив, что решил уйти в отставку с поста генерального директора.

Причины этого шага, по его словам, различные, но главное, что подвигло экс-гендиректора на этот шаг – соображения, касающиеся моральных ценностей.

О чем конкретно идет речь в заявлении Ильгара Исмайлова, не уточняется.

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