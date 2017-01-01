Дочь Наргиз Пашаевой: "Не желаю слышать ни об одной проблеме"

Ульвия Махмудова, дочь Наргиз Пашаевой, учредитель Издательского дома Nargis и главный редактор одноименного журнала приняла участие в проекте своего издания «Модный NARGIS» и одновременно подвела итоги года.

- Каким Вы запомните 2016 год?

- Для меня он был хорошим. Таким я и постараюсь его запомнить.

- Самое запомнившееся празднование Нового года в Вашей жизни?

- На даче у дедушки, мне было лет 19, вся семья была в сборе. Было очень весело и вкусно!

- Верите ли Вы в чудеса?

- Конечно, верю! Если не верить в чудеса, то сложно жить.

- Чего Вы ждете от нового 2017 года?

- Я жду, чтобы все были живы и здоровы!

- Цитата, наиболее близкая Вам сейчас?

- "Я довольно много времени провел в Африке и увидел, с какими проблемами там сталкиваются люди. После этого, когда я вернулся домой, я понял, что больше не желаю слышать ни об одной проблеме, которая беспокоит людей моего круга".

Это цитата Леонардо Ди Каприо. Его образ мышления и отношение к жизни оказывает на меня некоторое влияние и поэтому сегодня я выбираю именно эту цитату.

- Ваше пожелание читателям на Новый год.

- Я желаю в Новом году, чтобы каждый из нас научился не обращать внимания на мелочи, не расстраиваться по пустякам и ценить каждую минуту своей жизни, потому что жизнь очень хрупкая. Давайте радоваться и будем благодарны судьбе за то, что рядом с нами наши близкие, любимые люди, что мы можем их обнять и сказать им, как мы их любим. Это очень важно - каждый день говорить о своих теплых чувствах!