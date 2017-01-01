«К сожалению, Турцию сейчас ввергли в кровавый хаос. И это, конечно же, ничего хорошего для государства не сулит. Ведь Турция - туристическая страна и иностранцы после этого тысячу раз подумают, прежде чем приезжать туда ". Об этом в беседе с haqqin.az заявил политолог Зардушт Ализаде.

Комментируя случившийся в новогоднюю ночь кровавый теракт в Стамбуле, эксперт отметил, что Эрдоган опытный и харизматичный политик, однако он не учел, что имеет дело с очень жесткими силами, управляемыми из-за рубежа.

«С самого начала его политика в отношении Сирии и вообще "арабской весны" было ошибочной, учитывая геополитическое положение Турции. Его ошибка заключалась в том, что Эрдоган недооценил своих противников", - считает Зардушт Ализаде.

"Боюсь, ему будет очень трудно стабилизировать ситуацию в стране, где террористическая зараза основательно прижилась. Но все же будем надеяться, что в Турции, наконец, наступит стабильность", - отметил эксперт.