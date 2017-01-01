В Стамбуле погиб турок, выживший в предыдущем теракте

Одним из погибших в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле оказался Фатих Сакмак, которому удалось избежать гибели во время двойного теракта рядом со стадионом «Водафон Арена» в Бешикташе. Об этом сообщает Haberturk.

Напомним, 10 декабря неизвестные подорвали заминированный автомобиль рядом со стадионом футбольного клуба «Бешикташ». Менее чем через час прогремел еще один взрыв в расположенном рядом парке Мачка. Там террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Тогда погибли более 40 человек, более полутора сотен были ранены, напоминает «Росбалт».

Минувшей ночью террорист ворвался в один из клубов Стамбула, где расстрелял отмечавших Новый год людей. Погибли 39 человек, около 70 получили ранения.