 

В Иране заблокировали популярную мобильную игру

 

Министерство юстиции Ирана заблокировало на территории страны игру для смартфонов Clash of Clans ("Битва кланов"), сообщает РИА Новости со ссылкой на TechCrunch.

Решение приняли на основании отчета психологов, в котором говорится, что игра пропагандирует насилие и провоцирует "межплеменные конфликты".

Эксперты отмечают, что игра оказывает негативное воздействие на поведение детей. В Иране в Clash of Clans хотя бы раз играло две трети геймеров, многие из них впадали в серьезную зависимость от игры.

В августе Иран стал первой в мире страной, в которой под запретом оказалась игра PokemonGo. Руководство страны заблокировало игру-приложение дополненной реальности по соображениям безопасности: вопросы вызвала система геолокации, отслеживающая перемещения пользователей.

Разработчик Clash of Kings — компания Supercell. Представители иранского игрового сообщества предполагают, что власти наложат блокировку и на другой ее продукт — мобильное приложение Clash Royale.

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