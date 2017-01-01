 

После нападения на Мирзаева возбуждено уголовное дело

 

Московские следователи возбудили дело после нападения троих неизвестных на мужчину на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о чемпионе мира по боевому самбо 30-летнем Расуле Мирзаеве, в которого стреляли из травматического пистолета в ночь на 31 декабря на юге Москвы. Как сообщал собеседник агентства, полиция разыскивает трех нападавших, по факту нападения начата проверка.

"По версии следствия, ночью 31 декабря 2016 года в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в городе Москве проникли трое неустановленных лиц, где подвергли избиению 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления, предположительно, травматический пистолет. После нападения неизвестные скрылись. В результате потерпевший был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает", — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия" и "нарушение неприкосновенности жилища". Следователи принимают меры по задержанию причастных к совершению преступлений.

В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба он ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание. Впоследствии Мирзаев вернулся в спорт, в том числе участвуя в турнирах по смешанным единоборствам (ММА).

181 просмотров


Старости
Теракт в Стамбуле – операция НАТО
Теракт в Стамбуле – операция НАТО Мнение турецкого эксперта
Наша погода
Сегодня 9° / 2°
2 Янв 8° / 1°
3 Янв 8° / 4°
4 Янв 8° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

После нападения на Мирзаева возбуждено уголовное дело
В Иране заблокировали популярную мобильную игру
В Стамбуле погиб турок, выживший в предыдущем теракте
"Эрдоган столкнулся с жесткими силами, управляемыми из-за рубежа" Комментарий Зардушта Ализаде
Дочь Наргиз Пашаевой: "Не желаю слышать ни об одной проблеме"
В Дагестане снова бои
Путин о террористической агрессии против Турции
Эрдоган: «Они стараются внести хаос в Турцию»
Глава парфюмерной сети "Идеал» подал в отставку Защищая моральные ценности
Трамп: "Я верну Америке ее величие"
Турецкие ВВС уничтожили за сутки в Сирии более 30 террористов
Целью террористов является единство Турции Заявление Чавушоглу
Двое азербайджанцев ранены при теракте в Стамбуле срочно, заявление МИД, обновлено 12:41
Теракт в Стамбуле – операция НАТО Мнение турецкого эксперта
Азербайджан начинает снижать уровень добычи нефти
Ильхам Алиев о теракте в Стамбуле
Санта-Клаусы расстреляли элитный клуб Стамбула (первое видео) Более 100 убитых и раненых, обновлено 12:18
Казахстан стал непостоянным членом СБ ООН
Армяне стреляют из пулеметов
В Грузии повышены акцизы на бензин, сигареты и автомобили
В Калгари арестовали пьяного капитана Boeing 737
Японский самолет аварийно сел в Красноярске
Председательство в СНГ перешло к России
Ильхам Алиев: «Наши недоброжелатели уходят с политической арены»
Олимпийская чемпионка, обрившая азербайджанца, обижена на Армению «До победы в Рио вы обо мне не вспоминали»