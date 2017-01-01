Террорист, который сегодня в Стамбуле расстрелял посетителей одного из элитных клубов города, мог скрыться, переодевшись. С таким предположением выступают пользователи соцсетей, которые проанализировали кадры с камер видеонаблюдения с места массового убийства, сообщает Life.

Особо интересен кадр, где неизвестный мужчина спешно идет, снимая с себя, предположительно, костюм Санта-Клауса. Как известно, именно в нем и был нападавший.

Мешковатость одеяния новогоднего персонажа позволила злоумышленнику принести в клуб оружие. По имеющимся данным, это были автомат Калашникова и ручные гранаты.

Напомним, террорист начал стрелять еще со входа. Первыми жертвами стали охранники. После этого он начал стрелять по посетителям. По последним данным, погибли 39 человек, ранены 69.