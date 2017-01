Американский телеканал ESPN подвел итоги 2016 года в «Формуле-1», отметив самые запоминающиеся моменты прошедшего сезона.

Гран-при Европы, прошедший в Баку в июне, запомнился для ESPN баннерами на трассе с надписью Well done Baku («Молодцы, Баку»), которые телеканал назвал «худшей вывеской года».

«Азербайджан был явно впечатлен своим дебютом в «Формуле-1», украсив уличную трассу баннерами с надписями Well done Baku, - отмечают американцы. – Однако этот посыл был признаком либо чрезмерного самоуспокоения, либо, учитывая эпоху социальных медиа, большого сарказма. Well done Baku был весьма странным фоном для одной из самых зрелищных трасс календаря».

Лучшей гонкой был назван этап в Бразилии, восходящей звездой – Макс Ферстаппен и т.д.

В июне 2017 года в Баку вновь пройдет гонка «Формулы-1», которая на этот раз будет называться Гран-при Азербайджана.