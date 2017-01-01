Знаменитый Липаритян поддержал Тер-Петросяна: «Мы за уступки Азербайджану»

Маховик, запущенный первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, продолжает раскручиваться и все больше армянских деятелей заявляют о поддержке идеи компромисса с Азербайджаном в вопросе карабахского конфликта.

Последним озвучил свои мысли по Карабаху и высказываниям Левона Тер-Петросяна его бывший советник Жирайр Липаритян, сам в 90-е годы активно участвовавший в переговорном процессе и не понаслышке знакомый с реальной ситуацией как в Армении, так и вокруг урегулирования карабахского конфликта.

Итак, бывший советник по национальной безопасности Армении (в начале 90-х годов), влиятельный дипломат, профессор университета в штате Мичиган в интервью ереванскому изданию «Аравот» полностью одобрил речь экс-президента Левона Тер-Петросяна, призвавшего к мирному урегулированию карабахского конфликта.

Напомним, что глава Армянского национального конгресса Левон Тер-Петросян уверен, что политика властей Армении ведет страну и народ к краху. Кроме того, бывший армянский президент назвал азербайджанского лидера Ильхама Алиева рациональным и вдумчивым государственным деятелем.

"У меня нет сомнений в исторической и политической важности выступления Тер-Петросяна. Это сродни статье, которую он написал в ноябре 1997 года "Война или мир?" (напомним, после этого Тер-Петросян был вынужден подать в отставку под нажимом «карабахского клана», ныне правящего в Армении – haqqin.az).

По мнению Липаритяна, в настоящее время возросла угроза начала новой войны между Арменией и Азербайджаном. Он уверен, что нынешняя ситуация еще более опасна для Армении и Нагорного Карабаха.

Армянский дипломат отмечает, что бюджет Армении пуст и потому власти страны были вынуждены даже ввести налог для помощи семьям погибших солдат. «Внутренняя и внешняя долговая нагрузки возрастают, эмиграция продолжается, налоговая база сокращается», - продолжает перечислять армянские беды Жирайр Липаритян.

«Предателями являются те, кто вольно или невольно не обращают внимания на горькие реалии нашего народа… Мы упускаем возможность разрешить карабахский конфликт», - подчеркнул дипломат.

Липаритян также отметил, что в 1997 году (при Тер-Петросяне) условия урегулирования были выгоднее, чем сейчас.

Как и ожидалось, выступление в поддержку мира с Азербайджаном и озвученное понимание необходимости компромиссов вызвало гневную реакцию официального Еревана.

«Заявления по Карабаху, сделанные бывшим советником первого президента Армении Левона Тер-Петросяна – Жирайром Липаритяном, не помогают, а вредят процессу урегулирования конфликта», считает глава МИД Армении Эдвард Налбандян, которого цитирует «Новости-Армения».

"Если коснуться всего сказанного, относящегося к самому процессу урегулирования карабахского конфликта, то разделив суть от эмоциональных, философских умственных упражнений, останется пустота", - сказал глава МИД Армении.

По его словам, в интервью делаются аналитические суждения, основанные не на целостном, глубоком представлении о проводимых переговорах, реальных деталях, а на разрозненной информации, каких-то версиях, следовательно, выводимые заключения не могут быть полезными, более того, они просто вредны.

"Как человек, участвовавший в прошлом в переговорах, он (Липаритян) должен был как минимум спросить самого себя: принесут ли пользу подобного рода заявления переговорному процессу или на чью мельницу они льют воду", - сказал Налбандян.

Он напомнил, что три дня назад президент Армении во время своего выступления в МИД дал четкие, исчерпывающие и конкретные оценки подобного рода комментариям. 28 декабря президент Саргсян в ходе приема, организованного в МИД, заявил, что экспертами, политическими деятелями или теми, кто себя таковыми считает, периодически вбрасываются в публику так называемые "варианты", касающиеся урегулирования карабахской проблемы, но в действительности это не варианты, а версии.

Подытоживая сказанное: совершенно очевидно, что любые рациональные попытки, высказывания, действия, содержащие хотя бы намек на возможность компромисса и мира с Азербайджаном, принимаются нынешней армянской властной элитой в штыки. Получается, что Баку стремится к миру, но Ереван всячески пытается развязать войну. И недавние армянские провокации на линии фронта в Карабахе и на границе с Арменией стоит рассматривать именно через эту призму.