 

Прогноз погоды на завтра

 

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Национальный департамент по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Утром местами будет слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4, днем 5-8, в Баку ночью 2-4, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85, днем 60-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидается погода преимущественно без осадков, ночью и днем местами туман. Ожидается западный ветер, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем - 6-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 2 до 7 градусов тепла.

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