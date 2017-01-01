 

Бордюжа потерял пост генсека ОДКБ

 

Исполнение обязанностей генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2017 года возложено на заместителя генсека ОДКБ Валерия Семерикова, сообщает РИА Новости.

"В связи с истечением 31 декабря 2016 года срока полномочий генерального секретаря ОДКБ Бордюжи Николая Николаевича… исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича", — говорится в сообщении.

Бордюжа занимал пост генерального секретаря ОДКБ с 2003 года. В декабре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве было решено продлить срок его полномочий до 1 января 2017 года.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе специального Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. 

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