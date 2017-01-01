Великобритания готовится к химическим атакам

Первый заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что ИГИЛ хочет применить химическое оружие в Великобритании или любой другой европейской стране, сообщает RNS.

«Цель ИГИЛ - нападения с большим количеством жертв… У них нет никаких нравственных преград перед использованием химического оружия и если бы они могли, то они бы сделали это (совершили теракт) в этой стране», — сказал он в интервью.

По словам министра, никаких планов ИГ о применении химоружия пока раскрыто не было, но британские службы безопасности проводят специальные учения, чтобы подготовиться к возможным атакам.

Ранее сообщалось, что главари ИГИЛ планировали «добавить Великобританию» к странам, где произошел теракт в последние 12 месяцев. Угроза нападения сохранится и в 2017 году.