Новый президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Янеш Кочиянчич, заменивший на этом посту Патрика Хикки, проходящего по делу о билетах на Рио-2016, заявил, что Европейские игры-2019 в Минске будут сильно отличаться от Евроигр-2015 в Баку.

«В 2016 году ЕОК принял ряд важных решений, - говорит Кочиянчич. - Мы обеспечили будущее Европейских игр, которые во второй раз пройдут в 2019 году в Минске, и теперь мы с нетерпением ждем 2-х Евроигр и готовимся к ним. Ни для кого не секрет, что Минск-2019 будет сильно отличаться от Баку-2015.

Концепция Европейских игр может быть адаптирована в соответствии с инфраструктурой и условиями принимающей стороны. Таков план Европейских игр. Мы хотим, чтобы Евроигры были гибким соревнованием, дабы их могло принять больше стран. Это гарантирует, что каждое новое соревнование будет иметь собственную идентичность.

Также важным шагом является соглашение между ЕОК и Европейской ассоциацией легкой атлетики о том, что в Минске пройдут легкоатлетические соревнования более высокого уровня».

Напомним, что в Баку в 2015 году легкая атлетика была представлена командным Кубком Европы среди стран 3-го дивизиона.