 

«Минск-2019 будет сильно отличаться от Баку-2015» И вновь о Евроиграх

Автор: Отдел спорта 

Новый президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Янеш Кочиянчич, заменивший на этом посту Патрика Хикки, проходящего по делу о билетах на Рио-2016, заявил, что Европейские игры-2019 в Минске будут сильно отличаться от Евроигр-2015 в Баку.

«В 2016 году ЕОК принял ряд важных решений, - говорит Кочиянчич. - Мы обеспечили будущее Европейских игр, которые во второй раз пройдут в 2019 году в Минске, и теперь мы с нетерпением ждем 2-х Евроигр и готовимся к ним. Ни для кого не секрет, что Минск-2019 будет сильно отличаться от Баку-2015.

Концепция Европейских игр может быть адаптирована в соответствии с инфраструктурой и условиями принимающей стороны. Таков план Европейских игр. Мы хотим, чтобы Евроигры были гибким соревнованием, дабы их могло принять больше стран. Это гарантирует, что каждое новое соревнование будет иметь собственную идентичность.

Также важным шагом является соглашение между ЕОК и Европейской ассоциацией легкой атлетики о том, что в Минске пройдут легкоатлетические соревнования более высокого уровня».

Напомним, что в Баку в 2015 году легкая атлетика была представлена командным Кубком Европы среди стран 3-го дивизиона.

1795 просмотров


Старости
Теракт в Стамбуле – операция НАТО
Теракт в Стамбуле – операция НАТО Мнение турецкого эксперта
Наша погода
Сегодня 9° / 2°
2 Янв 8° / 1°
3 Янв 8° / 4°
4 Янв 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Стамбульский террорист был одет в черное Свидетельство очевидца
Саудовская Аравия при теракте в Стамбуле потеряла семерых граждан
Интерпол предложил помощь Турции
«Минск-2019 будет сильно отличаться от Баку-2015» И вновь о Евроиграх
Российские дипломаты, объявленные персонами нон грата, вылетели из Вашингтона
Королеву Великобритании не видели уже 12 дней
Новруз Мамедов: «Мы рядом с турецким народом»
В Кельне задержали больше сотни мигрантов
В Афганистане ликвидированы 49 боевиков
Великобритания готовится к химическим атакам
Бордюжа потерял пост генсека ОДКБ
Прогноз погоды на завтра
Знаменитый Липаритян поддержал Тер-Петросяна: «Мы за уступки Азербайджану»
«Well done Baku – худший баннер года» Американцы о «Формуле-1»
Стамбульский террорист скрылся, переодевшись в клубе Фото
После нападения на Мирзаева возбуждено уголовное дело
В Иране заблокировали популярную мобильную игру
В Стамбуле погиб турок, выживший в предыдущем теракте
"Эрдоган столкнулся с жесткими силами, управляемыми из-за рубежа" Комментарий Зардушта Ализаде
Дочь Наргиз Пашаевой: "Не желаю слышать ни об одной проблеме"
В Дагестане снова бои
Путин о террористической агрессии против Турции
Эрдоган: «Они стараются внести хаос в Турцию»
Глава парфюмерной сети "Идеал» подал в отставку Защищая моральные ценности
Трамп: "Я верну Америке ее величие"