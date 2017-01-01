Интерпол предложил помощь Турции

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) осудила теракт в Стамбуле и предложила властям поддержку в расследовании трагедии, говорится в заявлении организации, которое цитирует РИА Новости.

"Интерпол осуждает нападение террористов в Стамбуле и предлагает властям Турции безоговорочную поддержку", — говорится в сообщении.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист открыл стрельбу из автомата.

По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.