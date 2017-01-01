 

Стамбульский террорист был одет в черное Свидетельство очевидца

 

Гражданка Украины Наталья Вольнова стала свидетельницей атаки на ночной клуб в Стамбуле. Подробности она рассказала немецкой газете Bild.  

По словам Вольновой, ей чудом удалось выжить. Она оказалась в известном клубе Reina вместе с коллегами – сотрудниками турецкой нефтяной компании. Ради вечеринки она специально приехала из Украины, отмечает РИА Новости. 

По ее словам, когда в разгар праздника раздались звуки выстрелов, гости ночного клуба бросились на пол. "Мы все спрятались под столами, и вдруг я увидела его (террориста – ред.) со спины. У него был большой автомат. Кем бы он ни был, он ничего не боится", — рассказала Вольнова. 

В теракте погиб один из коллег Вольновой, собственное спасение она считает чудом. Женщина благодарит одного из турецких полицейских – он помог ей выбраться из-под стола, под которым она пряталась, и вывел из клуба.

Сообщения СМИ о том, что на преступнике был костюм Санта-Клауса, Вольнова опровергает. "Человек, которого я видела в клубе, был полностью одет в черное", — заявила она. 

Напомним, что в новогоднюю ночь неизвестный открыл стрельбу по посетителям клуба Reina в Стамбуле. В результате нападения погибли 39 человек, в том числе иностранцы, 69 получили ранения. Террористу удалось скрыться, его поиски продолжаются. 

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