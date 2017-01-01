Выясняются новые подробности стрельбы в мечети Стамбула. Как оказалось, подросток попытался застрелить своего отца во время вечерней молитвы. Об этом «Эху Москвы» рассказал турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.

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В городской мечети Стамбула произошла стрельба, передает Hurriyet.

Отмечается, что неизвестный открыл огонь из ружья по находящимся в помещении.

По предварительной информации, один из пострадавших госпитализирован. Кроме того, ранения мог получить и сам нападавший.

Полиция пока связывает инцидент с бытовыми причинами.