Баку может передать эстафету Исламиады Стамбулу

Единственным кандидатом на проведение Исламских игр-2021 является Стамбул.

Министр молодежи и спорта Турции Акиф Чагатай Кылыч верит, что после Баку, который примет Исламиаду в 2017 году, право проведения Игр достанется Стамбулу.

«К нам приедут около 10 тысяч спортсменов, - говорит министр. - Мы с большой тщательностью подходим к выбору соревнований, которые хотим провести. Не каждое соревнование устроит нас. Мы намерены проводить те соревнования, где турецкие спортсмены смогут совершенствовать свое мастерство и набираться опыта».

Напомним, что Исламиада-2017 пройдет в Баку с 11 по 22 мая.