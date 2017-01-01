Hollywood в США превратился в Hollyweed

В Лос-Анджелесе неизвестные завесили баннерами две буквы на знаменитой надписи Hollywood, тем самым превратив ее в Hollyweed, сообщает Los Angeles Times.

Тем самым, как отмечаeт haqqin.az, поменялся и смысл слова. В буквальном переводе Hollywood ознавает «Святое дерево». Hollyweed же переводится как «Святой сорняк».

Представитель полиции города сообщил, что данный инцидент является нарушением закона и подлежит расследованию. Пока у полиции нет подозреваемых.

Американские СМИ отмечают, что это не первый случай, когда знаменитые буквы Hollywood подвергаются подобному искажению.