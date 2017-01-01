Трагедия, произошедшая на втором часу нового года в ночном клубе, продемонстрировала уязвимость в системе защиты мест, где регулярно встречалась и отдыхала турецкая светская элита. Выбор объекта для террористической атаки был неслучаен. Клуб Reina посещали звезды телевизионных сериалов, футболисты, это место часто фигурировало в светской хронике Стамбула.

Здесь назначали встречи бизнесмены и иностранные дипломаты. В этом, по-видимому, и заключалась цель: продемонстрировать, что никто не может быть гарантирован от гибели, если того пожелают террористы.

Еще не все жертвы опознаны, но минимум полтора десятка человек – иностранцы, граждане Бельгии, Марокко, Иордании, Франции, Саудовской Аравии, Ливии, Израиля, Ливана, Туниса, Индии, Канады, Азербайджана. Заведение на европейском берегу Босфора с недавних пор охранялось в усиленном режиме, тут находился постоянный пост полиции, специальное патрулирование осуществлялось катерами со стороны пролива, а охрана дотошно досматривала посетителей, но убийца смог расстрелять охрану на входе, а затем открыл огонь внутри помещения.

Пользуясь паникой и неразберихой, террорист затем бросил оружие и скрылся, смешавшись с бегущей толпой. На момент нападения в клубе было около семи сотен людей. Судя по почерку, это дело рук исламистов, курдские террористы обычно атакуют военные и полицейские цели. В то же время необычно, что нападавший ушел с места преступления, а не подорвался или не стал отстреливаться до конца. Обычно в таких операциях джихадисты используют смертников.

Теракты, увы, становятся едва ли не обыденной частью жизни в Турции. На это указывает и случай с гибелью Фатиха Чакмака, попавшего под пули у входа в клуб Reina одним из первых. Этот охранник был в месте двойного взрыва, устроенного курдскими террористами 10 декабря возле стадиона «Бешикташ», когда погибли 44 человека. Новая встреча со смертью оказалась для него фатальной. В наибольшей степени произошедшее нападение напоминает эпизод с нападением на аэропорт Ататюрка в том же Стамбуле 28 июня, когда в результате стрельбы и взрывов погиб 41 человек. Также есть большое сходство со стрельбой в парижском концертном зале Bataclan 13 ноября 2015 года, когда были убиты 90 человек.

Но во всех тех случаях были задействованы смертники. Поэтому некоторые наблюдатели не исключают, что за терактом могут стоять и курдские радикальные организации, готовые отказаться от традиционной тактики атаки исключительно полицейских и военных целей. Несмотря на чрезвычайные меры, предпринятые после попытки переворота в июле минувшего года, турецким властям не удается сбить волну терактов. Одновременно турецкая армия не очень успешна в боях с «Исламским государством» за небольшой город Эль-Баб, где она несет ощутимые потери.

Все это неизбежно вызывает вопросы к президенту Эрдогану, который неоднократно, практически после каждого крупного теракта, обещал гражданам восстановить безопасность в стране.

Ради восстановления спокойствия турки согласились на усиление конституционных полномочий главы государства, а Эрдоган объединил усилия с Россией по примирению Сирии, но пока о каком-либо позитивном эффекте говорить не приходится. Наоборот, активно вовлеченная в борьбу с ИГИЛ и радикальными курдскими группировками Турция остается постоянным объектом атак со стороны террористов, и противоядия от этой чумы пока никто не нашел.