Американские СМИ не ошиблись в своих прогнозах, и 29 декабря уходящий глава Белого дома нанес чувствительный удар по России. Причем если санкции за хакерские атаки предсказывались и о них говорил сам Барак Обама, то массовая высылка российских дипломатов в 72 часа стала сюрпризом и придала всей акции возмездия особенно острый и масштабный характер.

Этим реакция США на проблемы, созданные противником в его киберпространстве, не ограничится. Неоднократно говорилось, что будет предпринят ряд мер, которые афишировать не станут, очевидно, на том же кибер-фронте. Кроме того, Барак Обама распорядился, чтобы разведывательные агентства страны подготовили убедительный доклад для Конгресса о российском проникновении в суверенное виртуальное пространство Америки. А представители сената заявляют, что на основании полученной информации следует принять ряд дополнительных мер. И если это произойдет, то это уже будут меры Конгресса, которые президент не сможет отменить росчерком пера.

О таких мерах заявил сенатор Бен Кардин — лидер демократов в комитете по международным отношениям. Он считает, что уже в январе необходимо принять законодательные акты о всесторонних расширенных санкциях, причем комплексного характера, как в ответ на кибератаки, так и в качестве наказания России за ее действия в Украине и Сирии.

«Санкции Конгресса могут дополнить и усилить эти новые санкции, принятые исполнительной властью», - считает Кардин. При этом отдельным законопроектом сенатор намерен создать независимую комиссию по расследованию российского вмешательства в президентские выборы США. Авторитетные сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм также заявили о необходимости принятия более жестких мер против России, что говорит о консенсусе между представителями обеих главных американских партий по этому вопросу.

Нужно сказать, что Дональд Трамп отреагировал в этот раз на обвинения России в кибератаках очень сдержанно и не стал отрицать, как он делал раньше, наличия доказательств российской вовлеченности. Будущий президент пообещал "в интересах нашей страны и ее великого народа» встретиться с руководством спецслужб США, чтобы они его детально информировали по проблеме. Можно не сомневаться, их доводы для Трампа будут не менее убедительны, чем они показались Обаме. И тогда Дональду Трампу ничего не останется, как защищать свою страну и ее великий народ. И тут может случиться крайне неприятная для Кремля вещь.

Барак Обама – политик компромисса и максимального учета разного рода обстоятельств. Практически все восемь лет президентства он так или иначе пытался найти общий язык с Россией, а когда после 2014 года ту откровенно понесло, урезонить довольно мягкими мерами. Нынешние его резкие шаги – фактически признание того, что предыдущая политика в отношении России была если не ошибочной, то недостаточно жесткой, чтобы заставить российских лидеров считаться с Вашингтоном. К этому Барака Обаму подвел, в конце концов, весь его накопленный опыт отношений. Трамп человек бескомпромиссный. Если его убедят, что Путин действительно стоит за нападением на его великую страну, а его великому народу грозит от России опасность, новый глава Белого дома будет куда меньше обращать внимания на какие-то дополнительные обстоятельства, если нужно будет наказать врага Соединенных Штатов. Трамп куда больший патриот, чем благоразумный политик. Это будет означать для Москвы такой уровень проблем, с которым никогда не сталкивались при Обаме. И в Кремле, похоже, начинают отдавать себе отчет в том, насколько опасно далеко зашли, играя в сверхдержаву с настоящей сверхдержавой.

Несмотря на свой грозный домашний статус, Владимир Путин отказался от ответных мер после высылки дипломатов из Америки. Так еще остается какой-то шанс, что Трамп хотя бы из вредности не станет продолжать конфликтные отношения, резко обостренные Обамой. А насолить Америке Трампа в Кремле уже откровенно боятся. Хитрец Обама все хорошо рассчитал.