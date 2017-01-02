 

Пропавших нефтяников все еще не нашли

 

Штаб по поиску пропавших нефтяников продолжает поисково-спасательные работы, сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственную морскую администрацию.

В настоящее время несмотря на усиление скорости ветра, увеличение высоты волны, на территориях проведения поисково-спасательных операций, на море и на прибрежных территориях операции осуществляются беспрерывно.

Учитывая погодные условия, которые порождают серьезные препятствия движению малых судов, штаб обеспечил привлечение на данную территорию судов технические показатели, которых позволяет осуществлять поисково-спасательные операции в указанных погодных условиях. Поиски ведутся на территории протяженностью 165 и шириной 135 километров.

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