 

Италия может покинуть еврозону

 

Италия в долгосрочной перспективе может покинуть еврозону, заявил глава германского Института экономических исследований (Ifo) Клеменс Фойст, передает РИА Новости.

"Уровень благосостояния в Италии сейчас равен тому, что был в 2000 году. Если в этой сфере ничего не изменится, итальянцы могут в какой-то момент сказать: "Мы больше не хотим еврозону", — сообщил Фойст в интервью газете Tagesspiegel.

В то же время, по его словам, если власти ФРГ одобрят европейскую программу помощи для Италии, это станет бременем для немецких налогоплательщиков, "размер которого они не знают и не могут контролировать".

В случае принятия программы ЕЦБ обязуется выкупить неограниченное количество итальянских государственных облигаций. При этом ЕЦБ будет также принимать решение относительно размера кредита, который Германия должна будет предоставить Италии. В связи с этими обстоятельствами, по мнению Фойста, немецкие парламентарии должны воспротивиться данному плану.

Экономист также заявил, что Евросоюз движется в сторону все большего разделения даже без предсказываемого им выхода Италии из еврозоны.

"Это стало понятно уже по голосованию по Brexit. В то же время страны на Востоке все больше дистанцируются от Европы", — объяснил он.

В июне около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Как заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, страна намерена до конца марта 2017 года активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.

В настоящее время Британия формирует свою переговорную позицию по предстоящим ключевым соглашениям с ЕС.

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