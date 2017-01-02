ДТП в Азербайджане, двое погибших

В Агсуинском районе Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщает АПА.

Инцидент зарегистрирован на проспекте Гейдара Алиева, в городе Агсу.

Управляемый жителем Шемахинского района Адиловым Амиршахом автомобиль марки «ВАЗ 2106» сбил идущих по тротуару пешеходов – жителей города Агсу Хаййяма Алиева (1958 г.р.) и его супругу Хатиру Алиеву (1964 г.р.), которые скончались на месте происшествия.

Врезавшаяся в результате аварии в ограду машина перевернулась. Находящиеся в автомобиле водитель Амиршах Адилов (1970 г.р.), его жена Махбуба Адилова (1975 г.р.), 17-летний сын Амрах и 19-летняя дочь Афаг с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦРБ Агсуинского района. Их состояние оценивается как тяжелое.