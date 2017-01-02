Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации собирается аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы, заявил представитель штаба будущего главы государства Шон Спайсер, сообщает РИА Новости.

"В первый день (после инаугурации- ред.) он (Дональд Трамп – ред.) подпишет целый ряд приказов", включая те, которые "отменяют многие акты и меры, принятые этой администрацией (Барака Обамы – ред.) за последние восемь лет, которые затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест", — заявил Спайсер.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.