 

Пожар на газопроводе в Баку потушен обновлено

 

Пожар, произошедший в результате взрыва на газопроводе в Баку, потушен. Об этом АПА сообщили в пресс-службе МЧС.

Как стало известно haqqin.az, возгорание произошло на неиспользуемом, вспомогательном газопроводе.

В подаче газа населению никаких проблем не возникало.

*  *  *

Новый взрыв прогремел в Баку на магистральном газопроводе, где пять дней назад уже было подобное ЧП, сообщает в понедельник МЧС Азербайджана.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 27 декабря сообщила о взрыве на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. МЧС республики уточнило, что в результате взрыва в Гарадагском районе Баку вспыхнул сильный пожар на газопроводе, принадлежащем производственному объединению "Азеригаз".

"На одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла, где 27 декабря произошел взрыв, вновь прогремел взрыв в 07:00 по местному времени ", — сообщает МЧС.

На место происшествия прибыли подразделения МЧС.

Подача газа в газопроводе прекращена.

Как сообщает ведомство, пожар, возникший после взрыва, локализован. Тушение огня продолжается.

4054 просмотров


Старости
Теракт в Стамбуле – операция НАТО
Теракт в Стамбуле – операция НАТО Мнение турецкого эксперта
Наша погода
Сегодня 8° / 0°
3 Янв 9° / 4°
4 Янв 9° / 2°
5 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Конгресс помешает Трампу отменить антироссийские санкции
В Бахрейне террористы ворвались в тюрьму и освободили заключенных
В атаке на Стамбул подозревают гражданина Узбекистана
«Железный купол» только для Азербайджана и США
Погибшие в Баку камерунцы оказались футболистами
Нетаньяху допросят по подозрению в коррупции
Атака на шиитскую святыню Десятки убитых и раненых
В Баку «лондонское» такси попало в ДТП: есть погибшие и раненые
Погибшая во время теракта — азербайджанка?
Массовые аресты во Франции: задержаны сотни человек
Обрушение дома в Казахстане: девять погибших
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Пожар на газопроводе в Баку потушен обновлено
В результате стрельбы в Барселоне погиб один человек
В Дании задержана дочь подруги президента Южной Кореи
Олланд прибыл в Ирак
Шон Спайсер о планах Трампа после инаугурации Долой восемь лет
ДТП в Азербайджане, двое погибших
Италия может покинуть еврозону
В квартире в Баку найдены пятеро погибших иностранцев
Пропавших нефтяников все еще не нашли
Турецкие СМИ обнародовали фото и видео террориста, расстрелявшего Стамбул обновлено
Хитрец Обама все хорошо рассчитал наш комментарий
Граждане России не сдадут путевки После теракта в Стамбуле
Расстрел в Стамбуле наш комментарий