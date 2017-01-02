Пожар, произошедший в результате взрыва на газопроводе в Баку, потушен. Об этом АПА сообщили в пресс-службе МЧС.

Как стало известно haqqin.az, возгорание произошло на неиспользуемом, вспомогательном газопроводе.

В подаче газа населению никаких проблем не возникало.

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Новый взрыв прогремел в Баку на магистральном газопроводе, где пять дней назад уже было подобное ЧП, сообщает в понедельник МЧС Азербайджана.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 27 декабря сообщила о взрыве на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. МЧС республики уточнило, что в результате взрыва в Гарадагском районе Баку вспыхнул сильный пожар на газопроводе, принадлежащем производственному объединению "Азеригаз".

"На одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла, где 27 декабря произошел взрыв, вновь прогремел взрыв в 07:00 по местному времени ", — сообщает МЧС.

На место происшествия прибыли подразделения МЧС.

Подача газа в газопроводе прекращена.

Как сообщает ведомство, пожар, возникший после взрыва, локализован. Тушение огня продолжается.