Пожар, произошедший в результате взрыва на газопроводе в Баку, потушен. Об этом АПА сообщили в пресс-службе МЧС.
Как стало известно haqqin.az, возгорание произошло на неиспользуемом, вспомогательном газопроводе.
В подаче газа населению никаких проблем не возникало.
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Новый взрыв прогремел в Баку на магистральном газопроводе, где пять дней назад уже было подобное ЧП, сообщает в понедельник МЧС Азербайджана.
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 27 декабря сообщила о взрыве на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. МЧС республики уточнило, что в результате взрыва в Гарадагском районе Баку вспыхнул сильный пожар на газопроводе, принадлежащем производственному объединению "Азеригаз".
"На одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла, где 27 декабря произошел взрыв, вновь прогремел взрыв в 07:00 по местному времени ", — сообщает МЧС.
На место происшествия прибыли подразделения МЧС.
Подача газа в газопроводе прекращена.
Как сообщает ведомство, пожар, возникший после взрыва, локализован. Тушение огня продолжается.