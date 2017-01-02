 

Обрушение дома в Казахстане: девять погибших

 

По меньшей мере девять человек погибли при обрушении жилого дома в Карагандинской области Казахстана. В поселке Шахан в ночь на понедельник рухнула часть многоэтажки, предположительно из-за взрыва котла отопительной системы, сообщили в местном оперативном штабе.

Как сообщает Интерфакс, спасатели извлекли из-под обломков тела девяти человек, еще двое подают признаки жизни под завалами, их пытаются спасти, ведется разбор завалов.

Среди погибших трое детей, сообщил агентству "Россия сегодня" официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"На данный момент из-под завалов извлечены тела девяти погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей: двое — 2016 года рождения, один — 2010 года рождения. Также извлечен живой мужчина 32 лет", — сообщает МВД Казахстана на своем сайте.

К ликвидации последствий обрушения привлечены 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, солдаты Национальной гвардии и частные предприниматели.

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