 

Массовые аресты во Франции: задержаны сотни человек

 

Полиция Франции задержала более 450 человек в канун Нового года, говорится в опубликованном на сайте МВД страны заявлении, передает РИА Новости.

"В течение ночи сотрудники полиции и жандармерии задержали 454 человека, 301 из них помещен под стражу", — говорится в заявлении министерства.

"Также в этом году число сожженных автомобилей, сколь бы неприемлемым ни было это явление, в 2016 году составило 650 по сравнению с прошлым годом, когда было 602 случая поджога. За последние пять лет число сожженных автомобилей снизилось на 20%", — отмечается в заявлении.

Более 100 тысяч полицейских, жандармов, военных, пожарных и сотрудников других служб обеспечивали безопасность на всей территории страны. По данным МВД, в целом ночь с 31 на 1 января прошла без серьезных инцидентов.

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