 

Погибшая во время теракта — азербайджанка?

 

Среди погибших в результате теракта в Стамбуле есть гражданка России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генконсульства России в Турции.

В генконсульстве рассказали, что погибшая девушка первоначально считалась гражданкой Азербайджана.

«Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство», — пояснили агентству в консульстве.

Власти Турции закончили процедуру опознания тел и установили личности и гражданство всех погибших и раненых.

«По официальной информации турецкой стороны, больше россиян среди погибших и раненых нет. Маловероятно, что эта информация изменится», — рассказал собеседник агентства.

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