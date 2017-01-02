 

Погибшие в Баку камерунцы оказались футболистами

 

Стали известны личности иностранцев, тела которых были обнаружены в квартире в Баку. Как сообщили АПА в Управлении полиции Ясамальского района, происшествие зарегистрировано по адресу: улица Шамиля Азизбекова, дом 47.

Арендовавшие квартиру по данному адресу граждане Республики Камерун Нжоньох Нанс Экум, Нземеле Эззембе Линус, Никбенти Номбие Левес, Сенан Нике и Такен Пау Ата умерли от отравления угарным газом.

В полиции также сообщили, что двое из погибших  Нжоньох Нанс Экум, Нземеле Эззембе Линус  были студентами Азербайджанского технического университета, а Никбенти Номбие Левес, Сенан Нике и Такен Пау Ата  футболистами.

В прокуратуре Ясамальского района ведется следствие.

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