«Железный купол» только для Азербайджана и США

Мировые средства массовой информации продолжают писать об уникальных достоинствах израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». Как выясняется из публикации американского портала Strategy Page, Соединенные Штаты Америки выделили 1 миллиард долларов на усовершенствование «Железного купола».

Эти инвестиции помогут наладить серийное производство комплексов, заказчиками которых являются Азербайджан и США.

Haqqin.az еще несколько недель назад отмечал, что даже до усовершенствования, на которое были выделены колоссальные деньги, система противоракетной обороны «Железный купол» являлась гордостью израильского военно-промышленного комплекса.

Разработанный израильской компанией Rafael комплекс поражает своими возможностями, которые удалось доказать на практике в 2011 и 2014 годах, когда, как отмечают мировые СМИ, Израилю удалось перехватить практически все ракеты, запущенные группировкой ХАМАС на территорию этой страны.

Некоторые проармянские «эксперты» заявляли, что «максимум, что может перехватить «Железный купол», — это самодельную ракету».

Однако совершенно иную оценку давали другие специалисты, уверенные в высоком качестве систем израильского производства.

С помощью «Железного купола», еще до его модернизации, можно сбивать не только беспилотники, но и ракеты, и даже артиллерийские и минометные снаряды.

Каждая пусковая установка «Железного купола» включает в себя 20 ракет «Тамир». Длина «Тамир» составляет 3 метра, диаметр — 160 миллиметров, масса — 90 килограммов.

Кроме того, ракета оснащена дистанционным взрывателем. Технология «Железного купола» позволяет отслеживать угрозы, в числе которых снаряды «Градов», а также 155-миллиметровые артиллерийские орудия.

Уникальным «Железный купол» делает еще и то, что радар рассчитывает траекторию с учетом погодных условий, не оставляя шанса ракете или снаряду.

Очевидно, что американцы не зря приняли решение вложить средства в эту систему. А Азербайджан не зря решил ее приобрести.