На прямой вопрос, что Трамп думает о будущих санкциях в отношении России, без пяти минут президент заявил: «Нам следует заняться своей жизнью. Думаю, компьютеры очень сильно осложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто не знает, что происходит».

И это, наконец, тот случай, когда Дональд Трамп был предельно искренен. Он действительно обескуражен этим миром с компьютерами. 70-летний новичок в политике, он сформировал свои взгляды в еще докомпьютерную эпоху. Недаром в свою команду Трамп выбирает под стать себе возрастных ветеранов. В мире 1970-1980-х было достаточно контролировать свою границу, чтобы чувствовать себя в безопасности. Сейчас физические границы пали перед всепроникающей Сетью.

Нынешняя национальная безопасность носит совсем другие формы, и это не очень укладывается в голове Дональда Трампа, чего он уже и не скрывает. Это один из самых значительных смысловых разрывов, который случился после победы скандального миллиардера: страной – лидером высоких технологий будет править человек, застрявший в прежней, индустриальной эпохе, в которой прогресс измерялся тоннами потраченного строительного бетона, а не мощностью коммуникационного трафика. Одна надежда на то, что помогут и подскажут.

Между тем французская Le Monde, ссылаясь на свои источники в разведке, сообщила, что объектом хакерской атаки оказалась Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ.

Официальных заявлений о виновниках организация не делала, но Le Monde утверждает, что за атакой стоит российская хакерская группа APT28, которую также называют Fancy Bear. Ее, в свою очередь, связывают с российскими спецслужбами. Попытки взлома были осуществлены еще в октябре, когда надежды на перезагрузку отношений в Москве были слабы. Там тоже не верили в победу Трампа.

Но наивно думать, что Запад так и оставит эти российские «шалости» без ответа. Трампу, в конце концов, объяснят, что такой ответ и означает «заняться своей жизнью».