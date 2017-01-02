Новые подробности кровавой бойни в Стамбуле

Турецкие СМИ распространили подробности страшного теракта, произошедшего в ночь на 1 января в стамбульском клубе Reina.

На камерах видеонаблюдения видно, как вооруженный автоматом Калашникова и одетый в черное террорист, открыв огонь, приближается к клубу.

В первую очередь террорист открыл огонь по сотрудникам полиции и туристического агентства, которые стояли у входа в ночной клуб. Затем он поднялся на второй этаж клуба и открыл беспорядочную стрельбу. Возникла паника.

Спустившись на первый этаж заведения, преступник хладнокровно добивал раненых.

По информации полиции, в общей сложности террорист расстрелял четыре обоймы от автомата по 30 патронов в каждой. Расстрел продлился две с половиной минуты.

Использовав все патроны, террорист спокойно переоделся и покинул место преступления. Его поиски до сих пор не дали результатов.