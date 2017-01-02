 

Турция и Россия нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии

 

Турецкие и российские бомбардировщики нанесли удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" на севере Сирии, передает Reuters со ссылкой на турецких военных.

Сообщается, что за последние сутки турецкая авиация и артиллерия уничтожили в Сирии 22 боевика ИГИЛ. Также турецкие военные утверждают, что самолет российских ВКС уничтожил несколько целей ИГИЛ в районе города Эль-Баб на севере страны.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ.

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