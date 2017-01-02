Туркменистан приостановил поставки газа в Иран

Туркменистан приостановил поставки природного газа в Иран. Об этом сообщает Государственная нефтегазовая компания Ирана (NIGC). По информации, импорт туркменского газа прекратился с 1 января.

Иран закупал у Туркменистана 700 млн кубометров газа в год, что обеспечивает потребности населения севера страны.

В NIGC привлекли внимание к тому факту, что решение Ашхабада было принято в период, когда в северных районах Ирана установилась холодная погода.

Тегеран намерен восполнить дефицит газа за счет собственных ресурсов.

Туркменская сторона обосновывает свое решение нежеланием Тегерана выплатить разницу в цене на газ, тогда как Иран заявляет об отсутствии задолженности Ашхабаду.