 

Туркменистан приостановил поставки газа в Иран

 

Туркменистан приостановил поставки природного газа в Иран. Об этом сообщает Государственная нефтегазовая компания Ирана (NIGC). По информации, импорт туркменского газа прекратился с 1 января.

Иран закупал у Туркменистана 700 млн кубометров газа в год, что обеспечивает потребности населения севера страны.

В NIGC привлекли внимание к тому факту, что решение Ашхабада было принято в период, когда в северных районах Ирана установилась холодная погода.

Тегеран намерен восполнить дефицит газа за счет собственных ресурсов.

Туркменская сторона обосновывает свое решение нежеланием Тегерана выплатить разницу в цене на газ, тогда как Иран заявляет об отсутствии задолженности Ашхабаду.

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