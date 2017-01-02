Туристические компании Азербайджана переживают не лучшие времена. Из-за ослабления национальной валюты, снижения доходов населения и уменьшения выездного туризма туроператоры терпят убытки, а то и вовсе разоряются.

Оно и понятно. Если и раньше далеко не все население выезжало на отдых за рубеж, то теперь стремящихся в дальние страны и вовсе поубавилось, ведь стоимость отдыха за границей для азербайджанцев выросла на 50-80% по сравнению с ценами прошлого года.

Глава Ассоциации туризма страны Нахид Багиров утверждает, что спрос на зарубежные турпоездки сократился на 30-40%.

Ну и, как деликатно выразился тот же Багиров, многие компании уходят в тень, то есть по сути прерывают свою деятельность. «Пока рынок живет за счет своего жирка, обретенного в последние несколько благополучных лет. Пока еще, правда, часть туристов продолжает путешествовать - просто по инерции, потому что привыкли отдыхать за рубежом», – рассказывает он.

Но долго на подкожном жирке не протянешь, и если ситуация с курсом валют и ростом цен не изменится, то ряды турфирм поредеют более чем на 30%.

«Люди элементарно не могут найти в стране валюту для путешествий, поэтому зарубежный туризм терпит колоссальные убытки. Ставших почти традицией массовых турпоездок на Новый год в Прагу, Париж, Стокгольм уже нет, поэтому вся нагрузка пала на внутренний туризм, где мы видим подъем», - отметил Багиров хоть что-то положительное в нынешней плачевной ситуации.

Согласны с тем, что особые трудности сейчас испытывают туроператоры, занимающиеся выездным туризмом, и в Министерстве культуры и туризма.

«В связи с ростом курса основных валют отдых за рубежом стал достаточно дорогим, выездные турпотоки значительно сократились. И конечно, в нынешней ситуации останутся на плаву только те компании, которые смогли серьезно оптимизировать свою работу, доказать надежность и устойчивость», – сказал haqqin.az руководитель отдела информации и по связям с общественностью Минкультуры и туризма Вугар Шихмамедов.

В список недоступной заграницы попала и соседняя Грузия, ставшая в последние годы местом летнего массового паломничества отдыхающих из Азербайджана. Немало наших граждан плотно освоили и грузинские горнолыжные курорты. Но теперь число наших туристов в Грузии значительно сократилось. В этом году в Бакуриани и Гудаури, куда традиционно в большом количестве приезжали азербайджанцы, в особенности под Новый год, наших поубавилось. И это значительный удар по туриндустрии Грузии - традиционно 80-90% туристов на зимних курортах были граждане Азербайджана, и небольшие семейные гостиницы в основном зависели от посетителей из нашей страны.

«Нашими основными клиентами были азербайджанцы, но теперь их поток сократился. Уменьшилось также количество местных туристов. Азербайджанцы не приезжают в таком количестве, как раньше, из-за экономических сложностей. Из-за девальвации маната в стране резко снизились доходы, и теперь у них нет денег на такого рода поездки», - заявляют в администрации курортного города Бакуриани.

В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» вовремя сориентировались и не стали запускать дополнительные поезда в Грузию на время зимних каникул, потому как прежней потребности в этом маршруте явно не будет.

Но наши граждане не унывают и пытаются найти альтернативу отдыху за границей. В принципе, азербайджанские зимние комплексы на Шахдаге и в Габале ничуть не хуже Бакуриани – развитая инфраструктура и вполне европейский уровень. Это касается и гостиниц, и горнолыжных сооружений. Не говоря уже о том, что после роста курса доллара практически в два раза азербайджанцам выгоднее отдыхать за манаты у себя дома.

Как прогнозируют эксперты, внутренний туристический поток продолжит свой рост - наши граждане будут и дальше предпочитать отдых поближе к родным пенатам.

«В ближайшей перспективе ждать существенного роста курса маната по отношению к доллару и евро не приходится, поэтому внутренний туризм будет расти большими темпами. То, чего мы добивались долгие годы, кажется, сбывается», — прогнозирует Н.Багиров.

И, похоже, это так, потому как туры на наши зимние курорты на этот Новый год явно в дефиците.