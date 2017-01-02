Власти Узбекистана пошли на крайние меры - с 1 января 2017 года иностранные туристы и лица без гражданства, которые не имеют постоянного места жительства в Узбекистане, могут оплатить услуги узбекских гостиниц только в свободно конвертируемой валюте (СКВ). Такое положение содержится в указе президента №УП–4861.

Отметим, что купюра с самым большим номиналом, находящаяся в обращении в Узбекистане, - 5 000 сумов. Официальный курс доллара США - свыше 3 200 сумов, курс «черного рынка» - свыше 6 500 сумов за доллар.

Это интересный пример для Азербайджана, где СКВ днем с огнем не сыщешь. Если уж пошло такое дело, что банки не продают населению свободно конвертируемую валюту, ссылаясь на ее полное отсутствие, то, может, стоит последовать примеру Узбекистана? Пусть туристы расплачиваются в гостиницах и ресторанах в свободно конвертируемой валюте.

Правда, есть нюанс: единственным платежным средством на территории Азербайджана является манат. Но ведь азербайджанские банки не готовы конвертировать нацвалюту, даже если речь идет о загрузке денег на карту (об этом haqqin.az уже писал).

Так что же делать? В беседе с haqqin.az директор ИА «Туран» Мехман Алиев отметил, что ни в одной нормальной стране такую практику не применяют.

«Нужно расплачиваться банковскими карточками, как во всех цивилизованных странах. Вот к этому мы и должны идти. Задача - увеличить количество безналичных расчетов. Мы живем в XXI веке, время наличных расчетов завершилось. А то, что делают в Узбекистане, – это их проблема. Азербайджану необходимо стремиться к цивилизованным экономическим отношениям, в том числе и в работе с туристами», - отметил Мехман Алиев.

А теперь что касается свободно конвертируемых валют. В настоящее время в том же Узбекистане к СКВ относятся евро и денежные знаки 17 стран: США, Великобритании, Канады, Японии, Израиля, Швейцарии, Австралии, Швеции, Дании, Норвегии, Мексики, Сингапура, Гонконга, Южной Кореи, Новой Зеландии, ЮАР, Венгрии. Валют бывших советских республик в этом списке нет, что подтверждают и азербайджанские эксперты.