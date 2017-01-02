 

МИД Великобритании предупреждает о новых терактах в Турции

 

МИД Великобритании предупредил подданных Соединенного Королевства, планирующих отправиться в Турцию, о возможных новых терактах в этой стране. Об этом говорится в туристических рекомендациях британского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

"Существует повышенная угроза терактов на объектах авиационной отрасли в Турции", — сказали в британском МИД.

Несмотря на успешные действия турецких правоохранительных органов по предотвращению терактов, "возможны последующие нападения, которые могут быть беспорядочными", сообщило ведомство. Нападениям также могут подвергнуться правительственные учреждения, гражданское население.

Некоторые атаки могут быть нацелены против западных интересов и туристов западных государств, особенно в крупных городах, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства.

В новогоднюю ночь неизвестный совершил нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакей. Погибли 39 человек.

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