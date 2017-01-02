 

Синоптики обещают потепление

 

3 января в Азербайджане будет преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 0-4 градуса тепла, днем - 7-10 градусов тепла, в Баку ночью - 1-3 градуса тепла, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 80-90%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Западный ветер днем усилится в основном в горных районах.

Температура воздуха ночью от одного градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

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