«С тех пор как на меня наехали сотрудники МНБ, я так и не смог выправить свое материальное положение, до сих пор раздаю долги. Продал машину, купленную в Дубае, часть оборудования из цеха, но это не очень помогло. Чтобы расплатиться с кредиторами, взял 50 тысяч долларов кредита в Parabank и 90 тысяч в банке ВТБ», — рассказал на следствии предприниматель Рауф Гасанов, один из потерпевших по делу бывшего начальника Главного управления по борьбе с транснациональной преступностью генерал-майора Субахира Гурбанова и его подчиненного полковника Физули Алиева.

На следствии потерпевший Рауф Гасанов заявил, что с 1995 года занимался торговлей ювелирными изделиями, арендовал магазин в ЦУМе. Привозил драгоценности из Дубая и Турции. Потом удалось открыть небольшую ювелирную мастерскую на улице Алиярбекова, рядом с площадью Фонтанов.

В 2010 году Рауф Гасанов услышал от своих коллег-ювелиров, что высокопоставленный сотрудник МНБ полковник Физули Алиев по приказу своего начальства взял сферу торговли золотом и бриллиантами под свой контроль. Другими словами, руководство МНБ установило собственную монополию в этой сфере.

Летом 2010 года дошла очередь и до Рауфа Гасанова. Ему позвонили и приказали прийти к станции метро «20 Января». Звонивший представился сотрудником МНБ.

«В назначенном месте меня встретил кто-то из МНБ и сразу обрушился с угрозами. Этот человек заявил, что я якобы промышляю контрабандой золота и бриллиантов, и поэтому меня арестуют. Потом он потребовал, чтобы утром следующего дня я явился в их ведомство. Деваться было некуда, пришел. Там меня встретил полковник Физули Алиев, проводил в свой кабинет и уже там сообщил, что у них есть доказательства моей контрабандной деятельности, за что меня немедленно посадят», — утверждает бизнесмен.

Гасанов принялся уверять полковника Алиева, что ничем противозаконным не занимался и ни в чем не виноват. Однако полковник утверждал, что он лжет, госбезопасности, мол, все известно, поскольку его телефонные разговоры давно прослушиваются.

Предприниматель припомнил лишь один разговор, когда ему позвонили из Дубая и сказали, что переслали для него бриллианты. Гасанов не помнит, как назвался звонивший, да и потом этот человек не объявлялся, но именно этот разговор был ему представлен как доказательство его связей с контрабандистами.

«В МНБ мне не предъявили ни одного факта, не выдвинули никаких обвинений, просто сказали, что за подслушанный их службой разговор я должен заплатить 100 тысяч долларов. Иначе тюрьма. Испугавшись, я пообещал Физули Алиеву найти деньги. Тогда меня отпустили», — показал на следствии Р.Гасанов.

Несколько дней бизнесмен пытался собрать для вымогателей деньги, однако у него это не получилось. Дней через 20 к Гасанову, возвращавшемуся с похорон родственника, подошел молодой человек, представился сотрудником МНБ и потребовал отдать ему мобильный телефон и ключи от внедорожника Land Cruiser, который бизнесмен привез себе из Дубая.

«Мы пешком прошли с ним в здание Управления МНБ Сабаильского района, а оттуда меня доставили в Следственное управление министерства. Там следователь по имени Ясин в присутствии Ф.Алиева заявил, что я буду арестован, и потребовал 500 тысяч долларов, чтобы этого не случилось. На мои заверения в невиновности никто внимания не обращал, более того, потребовали уже 600 тысяч долларов. Однако потом, после долгих разговоров и их согласований с начальством, эти сотрудники МНБ согласились на 300 тысяч долларов.

Несмотря на то, что я согласился принести эти деньги, мне сказали, что обыск в моем доме все равно состоится. Я просил их не делать этого, так как моя больная мать могла бы не перенести этого. Меня заставили подписать какие-то бумаги и отпустили», — вспоминает потерпевший.

Р.Гасанову настоятельно советовали уже наутро после беседы в МНБ принести сюда же 300 тысяч долларов. Всю ночь перепуганный предприниматель собирал деньги по друзьям и родственникам.

«Часть денег у родни выпросила моя мать. Но потом ее сердце не вынесло потрясения, и вскоре она умерла. Деньги я передал полковнику Физули Алиеву у Центральной клинической больницы. Он взял 300 тысяч долларов, которые я принес в целлофановом пакете, и потребовал, чтобы я никому об этом не рассказывал», — заявил предприниматель.

Когда Гасанов вернулся домой, ему позвонили из МНБ и сказали, что в пакете не хватает 200 долларов. Он вернулся и передал эти 200 долларов вымогателям.