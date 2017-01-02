Сухопутные войска России получат новые комплексы «Искандер-М»

Перевооружение ракетных бригад Сухопутных войск на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» продолжится в 2017 году, передает Интерфакс.

«В новом году в плановом порядке продолжится перевооружение ракетных формирований с ракетного комплекса «Точка» и «Точка-У» на современный «Искандер-М», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что ракетные войска и артиллерия РФ полностью перейдут на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» до 2020 года.

«Искандер-М», принятый на вооружение в 2006 году, заменяет в российских войсках оперативно-тактический ракетный комплекс предыдущего поколения «Точка-У».