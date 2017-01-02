 

При теракте в Стамбуле были убиты и ранены граждане Германии

 

МИД ФРГ проверяет личности двух погибших во время теракта в ночном клубе в Стамбуле, они проживали в Баварии, один из них имел гражданство Германии, сообщил представитель министерства Мартин Шефер.

По данным агентства Anadolu, опознаны 38 из 39 жертв теракта, 11 из них были гражданами Турции, семеро – Саудовской Аравии. Также в теракте погибли по три гражданина Ливана и Ирака, по два — Туниса, Индии, Марокко и Иордании, по одному — Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России. Еще один имел двойное гражданство — бельгийское и турецкое.

"Один из погибших точно имеет турецкое и немецкое гражданство. Второй — турецкое, но эту информацию еще надо проверить. Оба гражданина жили в Баварии", — сказал Шефер журналистам в понедельник в Берлине.

По его словам, среди раненых еще три гражданина Германии. "За ними ведется хороший медицинский уход, их жизни вне опасности", — сказал Шефер.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

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При теракте в Стамбуле были убиты и ранены граждане Германии
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