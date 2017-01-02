Специальный штаб, созданный в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» продолжает поиск пропавших нефтяников.

Как сообщили haqqin.az в штабе, в связи с улучшением погодных условий к поиску снова привлечены малые корабли.

Кроме того, ежедневные поиски продолжают другие корабли и суда, вертолеты, живая сила и водолазы.