Североатлантический альянс выразил солидарность со своей страной-союзницей Турцией в связи с терактом в Стамбуле, сообщила в своем Твиттере официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Все флаги в штаб-квартире приспущены. Солидарность с Турцией после теракта на Новый год в Стамбуле", — написала в понедельник пресс-секретарь, сопроводив свой пост фотографией.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, в том числе россиянка. Еще почти 70 человек получили ранения.