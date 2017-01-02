Террористическая тревога в московском аэропорту

В московском аэропорту Шереметьево полиция задержала неизвестного, представившегося Эдуардом, прибывшего туда на аэроэкспрессе. Входя в здание аэропорта и проходя рамки досмотра, он заявил сотрудникам, что у него имеется бомба. Как стало известно life.ru, это случилось утром 1 января.

На место сразу были вызваны саперы, полиция и экстренные службы. Подозрительного мужчину скрутили, а затем обыскали, но следов взрывчатки или оружия не нашли.

При этом у неизвестного не оказалось и документов. Зачем он заявил о бомбе, мужчина не пояснил. Он задержан до выяснения личности.

Похожий случай сегодня произошел в аэропорту Антальи. Только там мужчина еще кричал "Аллах Акбар". Его также задержали для выяснения причины такого поведения.