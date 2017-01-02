 

Американца при теракте в Стамбуле спас сотовый телефон

 

Гражданин США Якоб Раак получил ранения, но остался жив в ходе теракта в стамбульском клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года благодаря тому, что пуля террориста попала в мобильный телефон американца и не задела артерию, сообщает CNN Turk.

Раак приехал в Стамбул с друзьями праздновать свое 35-летие. Во время нападения стрелка он получил два ранения в ноги, но, по словам врачей, вторая пуля не пробила артерию только благодаря тому, что в кармане Раака лежал сотовый телефон, который затормозил пулю. В итоге Раак на носилках был вывезен из клуба и направлен в местную больницу.

«Ужасная трагедия. У вас прекрасная страна, но жаль, что есть такие люди, которые совершают такие ужасные теракты», — написал из больницы Раак.

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января в турецком Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек госпитализированы.

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