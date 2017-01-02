Россия добилась военного превосходства для своего подопечного Башара Асада, но в то же время она не хочет надолго увязать в гражданской войне в Сирии. Об этом пишет в своей статье журналист австрийской газеты Die Presse Мартин Гелен.

После взятия Алеппо победа повстанцев, как говорится далее, стала практически невозможной.

По мнению автора, «Путин знает, что с президентом Асадом никакого государства построить нельзя», поскольку среди населения «велики сопротивление, отчаяние, месть и ненависть к Асаду». Поэтому Кремль, как подчеркивает Гелен, «работает над длительным и постепенным лишением клана Асада власти».

Более того, «на уход диктатора Асада через два-три года, по всей видимости, согласится и Турция», отмечает автор.

«После попытки путча в июле прошлого года турецкое руководство заново расставило внешнеполитические приоритеты, и теперь для Анкары важнее всего борьба с автономной курдской провинцией на сирийской территории, которая могла бы стать зародышем курдского государства», — добавляет Die Presse.