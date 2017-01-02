 

Обама выступит с прощальной речью

 

Уходящий президент США Барак Обама выступит с прощальной речью 10 января в Чикаго, говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении.

"10 января я вернусь домой в Чикаго, чтобы произнести перед вами свою благодарственную прощальную речь", — говорится в заявлении.

"Я только начинаю писать свои замечания. Но я думаю о них как о шансе выразить благодарность вам за это удивительное путешествие, торжественно отметить способы, которыми вы изменили эту страну к лучшему за последние восемь лет, а также изложить некоторые соображения о том, в каком направлении мы будем двигаться дальше", — отмечается в заявлении Обамы.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает Конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.

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