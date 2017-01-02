Саргсян озолотил своих силовиков

В канун Нового года президент Армении Серж Саргсян подписал указ о присвоении 37-летнему главе Службы национальной безопасности Георгию Кутояну звания генерал-майора. До своего назначения главой армянских спецслужб Г.Кутоян не служил в армии и не носил офицерского звания.

Другим указом Саргсян присвоил звание генерал-полковника главе полиции Армении Владимиру Гаспаряну. Эти скандальные указы Саргсяна вызвали ожесточенные дискуссии в Армении. Ряд экспертов и аналитиков выразил свое недоумение указом о присвоении высших званий главам силовиков в свете провала спецслужб и МВД во время прошлогодней апрельской войны.

В свою очередь директор армянского филиала Института по международным вопросам и безопасности, политолог Степа Сафарян написал на своей странице в Фейсбук: «Новогодние награждения просто повергают в шок. Не сумевших предсказать войну, повергших не готовую к войне страну в плачевное состояние, проваливших вопросы внутренней безопасности чиновников озолотили. Такой космических масштабов цинизм в такой маленькой стране. Создают себе биографии, а внуки их потом скажут: деды служили родине, были генералами, кавалерами орденов, заслуженными.... Честно, хочется мигрировать».