 

Официальный Бишкек о причастности своих граждан к теракту в Стамбуле

 

В МИД Киргизии заявили, что проверяют информацию о возможной причастности киргизского гражданина к теракту в ночном клубе в Стамбуле. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя киргизского МИД Айымкан Кулукееву.

При этом Кулукеева отметила, что причастность к теракту киргизского гражданина маловероятна: «по предварительным данным, эта информация недостоверна», однако ведомство все же ее проверяет.

МИД Киргизии передает, что, согласно предварительной информации, жертв и пострадавших среди граждан республики в результате теракта в Стамбуле нет.

Ранее сообщалось, что в совершении теракта в Стамбуле подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии, который связан с террористической группировкой «Исламское государство».

В ночь на 1 января вооруженный мужчина открыл стрельбу в ночном клубе Стамбула. По последним сведениям, погибли 39 человек.

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