«Отец вышвырнул моего новорожденного брата в окно. К счастью, малыш выжил. Но после этого зверства мама ушла из дома, и вот уже 16 лет о ней ничего неизвестно. А мы с сестрой заключенные в тюрьме нашего отца. Он нас не выпускает из дома, не разрешает говорить по телефону», - рыдает 28-летняя Гюляр Гасанова, которая, сбежав из дома вместе с сестрой, оказалась в приюте Общества поддержки женщин «Темиз дунья».

Гюляр попала в приют 3 декабря, и до сих пор она вздрагивает от каждого звонка в дверь. О своих злоключениях девушка рассказала корреспонденту haqqin.az.

- В нашей семье пятеро детей: трое братьев и две сестры. Когда мама ушла из дома, мне было 12 лет, а мой младший брат был еще грудным ребенком. Я понимаю свою мать, которая, не выдержав издевательств отца, сбежала из дома, но не могу понять, почему она не забрала нас с собой. За эти годы она ни разу не дала о себе знать, не поинтересовалась, как нам живется. Отец не позволил учиться ни мне, ни сестре. Я оставила школы после второго класса, а сестра - после пятого. Вся тяжесть работы по дому пала на мои плечи, но, несмотря на это, отец каждую ночь избивал именно меня.

- А как твой отец обращался с братьями?

- Отец работает проводником на железной дороге. За едой он всегда употребляет спиртное и после 100 граммов водки всегда находит повод для скандала. Отец очень сильный физически, и мои братья не могли с ним справиться. Он несколько раз разбивал бутылку с водкой о мою голову. От головных болей я по ночам спать не могу.

В последний раз он избил меня из-за сестры. Моей сестре 26 лет, у нее все зубы сгнили. Бедная девочка от зубной боли билась головой об стену. Когда я сказала отцу, что только он может спокойно смотреть, как мучается его ребенок, и попросила отвести сестру к врачу, он и меня, и сестру зверски избил ремнем.

- Вы 16 лет из дома не выходили, как вам удалось добраться до этого приюта?

- Мы давно решили убежать из дома. Телефон Мехрибан ханум (Мехрибан Зейналова, глава общественного объединения «Темиз дунья» - ред.) я увидела в телевизионной передаче. 3 декабря у брата родился ребенок, его супруга была в больнице. Мы с сестрой смогли позвонить по телефону брата Мехрибан ханум, и она назвала нам адрес приюта. Отец, как всегда, напился, вот мы и смогли с сестрой выйти из дома. На автобусе мы доехали до станции метро «20 Января», а оттуда на такси добрались до приюта.

- Ваш отец знает, что вы с сестрой в приюте?

- Мехрибан ханум позвонила и сказала ему, что мы с сестрой здесь. Отец приходил сюда и сказал, чтобы мы не позорили его перед соседями и родственниками и вернулись домой. Однако Мехрибан ханум предложила, чтобы он думал не о том, что скажут соседи, а о нашем с сестрой будущем. После того как мы оказались здесь, нас с сестрой показали врачам. Врач сказал мне, что у меня киста и что головные боли из-за невроза. Сестра начала лечить зубы.

У нас с сестрой не было никаких документов, сейчас нам оформляют их. Сестра нашего отца, то есть тетя, звонила сюда и сказала, что несколько человек хотят посвататься ко мне. Тетя зовет меня обратно в село, чтобы выдать замуж. Я упрекнула свою тетку в том, что она ни разу не пришла к нам на помощь, когда ее брат издевался над нами, и сказала ей, что она не сможет выдать меня замуж за того, кого я ни разу не видела. В нашем селе (речь идет об одном из бакинских сел - ред.) девушек выдают замуж по фотографии: если парню понравится фото девушки, то он шлет сватов. Моя мама вышла замуж именно так. Я боюсь, что каждый из тех, кто хочет, по словам моей тети, жениться на мне, окажется таким же, как мой отец.

- А ты пыталась найти свою мать после того, как оказалась в этом приюте?

- Родственники моей мамы живут в нашем селе. От них я узнала, что она жива-здорова. Мама сказала своим братьям, что не хочет видеть своих детей. Замуж она не вышла, до сих пор живет со своими братьями. Что я сейчас могу сказать ей? Понимаю ее, ведь она не смогла бы пятерых детей держать в доме своего брата. Отец отучил нас думать и говорить о маме, как будто ее и не было никогда. Что даст сейчас нам всем эта встреча? Я в приюте стараюсь забыть все, что происходило с мной до этого.

«Впервые за 16 лет я говорю с не знакомым мне человеком…», - сказала Гюляр после целого часа беседы с корреспондентом.

В это время в дверь приюта позвонили. Девушка остановилась на середине фразы, убежала в свою комнату и заперлась изнутри…